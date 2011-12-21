ВР ратифицировала гарантийное соглашение между Украиной и МБРР на сумму 150 млн. дол.

Верховная Рада Украины ратифицировала Гарантийное соглашение (Дополнительное финансирование для Второго проекта развития экспорта) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 295 народных депутатов из 371 зарегистрированного в сессионном зале.

Главная задача документа – продолжение позитивных тенденций предыдущих проектов развития экспорта, в том числе начального проекта ПРЭ-2, и поддержка потенциала развития экономики Украины путем привлечения долгосрочных ресурсов.

Заем привлекается АО «Укрэксимбанк» с целью как оптового кредитования приемлемых финансовых посредников (банков-участников) для последующего субкредитования ими предприятий-экспортеров, так и для непосредственного кредитования конечных бенефициаров документа.

Заем на внедрение проекта предоставляется Всемирным банком на финансовых условиях, являющимися типовыми для других проектов Всемирного банка, которые реализуются в Украине. Заемщиком средств является АО «Укрэксимбанк», которое одновременно выступает организацией, отвечающей за внедрение проекта, и несет все кредитные риски. Конечными бенефициарами займа (субзаемщиками) будут украинские предприятия. Решения относительно размещения денег займа будут приниматься АО «Укрэксимбанк» и уполномоченными коммерческими банками-участниками проекта, исходя из соответствия субзаемщиков и субпроектов определенным совместно со Всемирным банком критериям приемлемости. Среди прочего, АО «Укрэксимбанк» непосредственно будет отвечать за мониторинг внедрения субпроектов предприятиями-бенефициарами и отбор коммерческих банков, которые будут принимать участие в Проекте, в соответствии с согласованными со Всемирным банком финансовыми критериями отбора и приемлемости.

В рамках Дополнительного финансирования для Второго проекта развития экспорта предусматривается привлечение АО «Укрэксимбанк» займа МБРР на сумму 150,0 млн. дол. под гарантии Украины до 30 лет с шестилетним льготным периодом.