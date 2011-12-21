Уровень инфляции по итогам 2011 года не превысит 5% - Азаров

Уровень инфляции по итогам 2011 года не превысит 5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ во время заседания Кабинета министров Украины.

«Если в 2008 году инфляция составляла 25%, в 2010 – 9%, а до конца 2011 г. впервые за много лет не превысит 5%», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что в 2009 г. дефицит сектора государственного управления достиг едва ли не наибольшего в Европе показателя – 18%, в 2010 году правительству удалось сократить его приблизительно до 5%, а в текущем году, по словам Н.АЗАРОВА, дефицит госбюджета составит не более 3,5%.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что два года подряд гривна остается стабильной.

Как сообщал УНИАН, в ноябре НБУ прогнозировал инфляцию по итогам 2011 года на уровне 7,5%.

Справка УНИАН. В конце октября этого года НБУ прогнозировал рост ВВП Украины в текущем году на уровне 4,8-5%, инфляцию – 8,5%.

Государственный бюджет Украины на 2011 год был рассчитан, исходя из роста ВВП на уровне 4,5%, инфляции – 8,9% (декабрь к декабрю предыдущего года).