На украинском межбанке к 12:00 цены на доллар снизились, на евро выросли

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,0290/8,0340, к 12:00 цены снизились 8,0260/8,0280 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2536/40, к 12:00 цены поднялись 0,2540/44. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 31,5750 (-0,5011).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3133/35, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками - 10,5470/10,5550, к 12:00 цены повысились 10,5500/10,5565.