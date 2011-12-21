Минфин выплатил 620,1 млн. долл. по еврооблигациям 2010 года

Министерство финансов Украины осуществило погашение основной суммы и выплату купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа Украины 2010 года, номинированным в долларах США.

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, общая сумма платежа составила 620,1 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного займа Украины на общую сумму 600 млн. долл. с погашением в 2011 году. Заимствования осуществлялись по ставке 6,7% годовых.