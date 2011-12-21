Сальдированный убыток банков сократился почти в два раза — до 4,8 млрд. грн.

Сальдированный убыток банков в январе-ноябре 2011 г. сократился почти в два раза — до 4,8 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

«Доходы банков Украины за 11 месяцев 2011 года по сравнению с соответствующим периодом 2010 года увеличились на 3,5% и составляли 127,4 млрд. грн. Расходы банков за указанный период уменьшились на 0,3% и составляли 132,2 млрд. грн.», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Украинская банковская система в 2010 году сократила убыток почти в 3 раза – до 13,027 млрд. грн.