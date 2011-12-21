Сальдированный убыток банков сократился почти в два раза — до 4,8 млрд. грн.
13:36, 21 декабря 2011Финансы
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Сальдированный убыток банков в январе-ноябре 2011 г. сократился почти в два раза — до 4,8 млрд. грн.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).
«Доходы банков Украины за 11 месяцев 2011 года по сравнению с соответствующим периодом 2010 года увеличились на 3,5% и составляли 127,4 млрд. грн. Расходы банков за указанный период уменьшились на 0,3% и составляли 132,2 млрд. грн.», - говорится в сообщении.
Справка УНИАН. Украинская банковская система в 2010 году сократила убыток почти в 3 раза – до 13,027 млрд. грн.
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