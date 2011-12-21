На обслуживание внешнего долга в 2012 году будет направлено 61 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время итоговой пресс-конференции заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

«В следующем году мы сократим суммы на обслуживание внешнего долга. Если в этом году мы на обслуживание заплатили 89 млрд. грн., то в будущем году это будет лишь 61 млрд. грн.», - сказал глава государства.

По его словам, Украина имеет возможности, «чтобы с оптимизмом смотреть в будущее».

Также В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в следующем году дефицит бюджета будет сокращен с нынешних 3,5% до 2,5%.