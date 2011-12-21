Минфин привлек в госбюджет 82,5 млн. долл. от продажи ОВГЗ, номинированных в валюте

Министерство финансов Украины от продажи 20 декабря облигаций внутреннего государственного займа (ОВГ), номинированных в иностранной валюте, привлекло в государственный бюджет 82,5 млн. долл.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, были размещены облигации с датой погашения 12 декабря 2012 года (доразмещение) и доходностью 9,3% годовых на сумму 25,18 млн. долл., облигации с датой погашения 20 июня 2012 года (первичное размещение) и доходностью 9% годовых на сумму 33,8 млн. долл., а также облигации с датой погашения 19 сентября 2012 года (первичное размещение) и доходностью 8,75% годовых.

Кроме того, на вчерашнем аукционе к размещению предлагались индексированные ОВГЗ, однако торги по ним не состоялись в связи с отсутствием заявок.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины своим постановлением №1011 от 28 сентября 2011 года расширило перечень облигаций внутреннего государственного займа среднесрочными (от года до пяти) и долгосрочными (свыше пяти лет) облигациями с индексируемой стоимостью, при погашении которых учитываются изменения курса гривни к доллару с момента размещения.

Индексация номинальной стоимости такой облигации осуществляется на дату ее погашения в соответствии с изменением средневзвешенного курса гривни к доллару США на межбанковском рынке за календарный месяц, предшествующий первичному размещению и погашению облигаций.

Выплата купона осуществляется без учета изменения курса гривни к доллару.

Купонный период составляет 6 месяцев.

Бумаги с индексированной стоимостью смогут покупать физические и юридические лица.

16 декабря 2011 года вступило в силу постановление Кабмина от 12.12.2011 г. № 1280 «О внесении изменений в постановление КМУ от 31 января 2001 г. № 80».

В соответствии с этим постановлением, Министерство финансов Украины получило возможность осуществления эмиссии облигаций внутреннего государственного займа Украины в иностранной валюте.