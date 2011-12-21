Ефремов надеется, что бюджет-2012 будет подан в ВР завтра и рассмотрен в пятницу

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ надеется, что государственный бюджет на 2012 год будет правительством подан в Верховную Раду завтра, и рассмотрен парламентом в пятницу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ сказал на брифинге.

В то же время он не исключил возможности проведения на следующей неделе заседания парламента для принятия бюджета.

А.ЕФРЕМОВ напомнил, что в связи с тем, что переговорный процесс в Москве еще продолжается, «сидит наша группа переговорщиков там, и мы не теряем надежду на то, что будут достигнуты какие-то результаты в рамках этих переговоров, поэтому КМУ принял решение сегодня, пока бюджет не рассматривать, а рассмотреть его завтра».

По его словам, если завтра правительство рассмотрит бюджет и подаст его в парламент Украины, а Бюджетный комитет ВР рассмотрит этот документ, то народные депутаты «либо сегодня могут ознакомиться с тем вариантом, который есть, а потом только ознакомиться с поправками, которые будут внесены, либо вынуждены будут в ночь с четверга на пятницу знакомиться с этим бюджетом для того, чтобы квалифицировано принять участие в его обсуждении и принятии решения по этому документу в пятницу».

А.ЕФРЕМОВ уверяет, что социальные выплаты в бюджете на 2012 год не будут снижены.

«Даже при утверждении цены на газ 416 долл. снижения по социальным выплатам не будет», - сказал он и добавил, что все выплаты будут не меньше, чем в нынешнем году.

По его словам, будут даже увеличены эти выплаты, но сейчас вопрос в том, на сколько – «на 25 или на 13, или на 18%».

Отвечая на вопрос, куда же распределены освободившиеся деньги, если будут достигнуты договоренности о снижении цены на газ, А.ЕФРЕМОВ сказал: «Это будет самая приятная составляющая, которой нам придется заниматься, если будет заложено 416 долл., а договорятся, условно говоря, по цене 250 долл., то у нас в бюджете появятся дополнительные средства, которые мы можем распределить на социальные вопросы».