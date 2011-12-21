Торги по доллару на межбанке сегодня закрылись ростом котировок

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0290/8,0340, к 12:00 цены снизились 8,0260/8,0280. К закрытию торгов ценовые уровни повысились 8,0265/8,0315 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся 0,2536/40, к 12:00 цены поднялись 0,2540/44. К закрытию торгов цены откатились к уровню 0,2538/42. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,6450 (-0,4311).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3133/35, а к 15:00 упали 1,3078/80. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5470/10,5550, к 12:00 цены повысились 10,5500/10,5565. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз 10,5005/10,5110.