НБУ по итогам 2012 года прогнозирует инфляцию на уровне 7% - Колобов

Национальный банк Украины по итогам 2012 года прогнозирует инфляцию на уровне 7%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель председателя НБУ Юрий КОЛОБОВ.

«На следующий год - 7% инфляция», - сказал он о прогнозах Нацбанка.

Кроме того, Ю. КОЛОБОВ отметил, что в случаев продолжения динамики низкой инфляции по итогам первого квартала 2012 года, НБУ может пересмотреть уровень учетной ставки.

«Мы хотим видеть существующий тренд. Если он в первом квартале сохранится, то будем рассматривать возможность (снижения учетной ставки – УНИАН)», - сказал он.

Среди прочего представитель регулятора отметил, что в Нацбанке прогнозируют дефицит платежного баланса страны по итогам 2011 года на уровне около 3 млрд. долл.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 20 октября приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2012 год, в котором заложена инфляция на уровне 7,9%.