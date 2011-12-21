Дефицит платежного баланса Украины в ноябре составил 0,8-0,9 млрд. долл.

Дефицит сводного платежного баланса Украины в ноябре текущего года, по предварительным данным, составил 0,8-0,9 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Нацбанк отмечает постепенное улучшение состояния платежного баланса после ухудшения его показателей в сентябре, которое было вызвано нестабильностью на европейских рынках. Так в октябре дефицит сводного платежного баланса составил 1,6 млрд. долл. по сравнению с 2 млрд. долл. в сентябре.

Справка УНИАН. По данным НБУ, по итогам ноября 2010 года дефицит платежного баланса составил 145 млн. долл. против 641 млн. долл. в ноябре 2009 года.

Профицит платежного баланса Украины в 2010 году составил 5,096 млрд. долл. по сравнению с дефицитом 13,726 млрд. долл. в 2009 году.