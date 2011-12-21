Правительство одобрило проект Государственного бюджета на 2012 год

Правительство рассмотрело и одобрило проект Государственного бюджета на 2012 год.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Уточненный макропрогноз учитывает результаты проведенных консультаций с представителями мирового сообщества. Благодаря направленности на развитие, Украина сохраняет умеренный уровень роста ВВП в то время, как темпы роста экономик ближайших европейских соседей сокращаются», - сказал министр финансов Федор ЯРОШЕНКО, представляя проект.

По его словам, по скорректированному консервативному сценарию прирост ВВП в 2012 году составит 3,9%, а номинальный ВВП составит 1,5 триллиона гривен.

Кроме того, министр отметил, что расходы сводного бюджета 2012 года составят 461,7 млрд. грн., что на 35 млрд грн. больше, чем в бюджете 2011 года.

Также Ф.ЯРОШЕНКО добавил, что размер прожиточного минимума, по сравнению с 2011 годом, на 1 человека возрастет на 128 гривен, что почти вдвое превышает темпы роста потребительских цен.

По словам министра, проект бюджета-2012 также предусматривает введение 20-процентной надбавки к должностному окладу для всех педагогических работников и выплат медицинским и фармацевтическим работникам на оздоровление.

"Для пенсионеров увеличится размер минимальной пенсионной выплаты в среднем на 10%, увеличатся на 20-30% средние размеры пенсий, увеличатся выплаты инвалидам войны, детям войны, участникам войны и боевых действий, выплаты чернобыльцам увеличатся почти вдвое. При этом впервые расчет гарантированных минимальных пенсионных выплат инвалидам-ликвидаторам привязан к размеру прожиточного минимума и увеличен вдвое", – заявил Ф. ЯРОШЕНКО.

Вместе с тем он отметил, что проект бюджета предусматривает увеличение инвестиционного ресурса Украины за счет снижения налоговой нагрузки на предпринимателей.

"Наряду с поддержкой социального вектора бюджета, в следующем году существенное внимание будет уделяться созданию условий для стимулирования развития реального сектора экономики. Инвестиционный ресурс от предоставления налоговых индульгенций составит более 45 миллиардов гривен. Общий ресурс, который в 2012 году будет направлен на поддержку реального сектора экономики, составит более 120 миллиардов гривен", – цитирует министра Правительственный портал.