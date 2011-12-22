Экономика Италии вошла в рецессию. Как и экономика Франции...

Данные правительства Италии, обнародованные в среду, подтвердили, что в третьем квартале третья экономика еврозоны сократилась на 0,2% по сравнению со вторым, когда рост ВВП уже был практически нулевым (+0,3%), сообщает Euronews.

Падают как потребительские расходы, так и приток инвестиций.

На деловой активности сказывается общий кризис еврозоны и меры экономии, с помощью которых одна из самых проблемных стран Европы пытается снизить свои гигантские долги, составляющие 120% ВВП. Считается, что экономика находится в рецессии, когда она сокращается два квартала подряд.

В конце прошлой недели статистическая служба Франции заявила, что уже за последний квартал этого года вторая экономика еврозоны сократится на 0,2%. В первом квартале 2012 спад продолжится, рынок труда может потерять 60 тысяч рабочих мест.

Таким образом, за полгода до выборов правительству придется сокращать расходы или наращивать дефицит бюджета. В любом случае Франция вряд ли сумеет сохранить свой высший кредитный рейтинг, эти опасения являются главным предметом озабоченности для политической элиты страны, передает «Газета.Ru».