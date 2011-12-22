S&P понизило кредитный рейтинг Венгрии до «мусорного». Прогноз - негативный
10:41, 22 декабря 2011Финансы
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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s в среду понизило кредитный рейтинг Венгрии на один пункт – с BBB-/A-3 до «мусорного» BB+/B, сообщает Associated Press.
Прогноз по рейтингу выставлен негативный. Помимо этого, S&P понизило на один пункт рейтинг центробанка Венгрии: с BBB- до BB+ .
S&P объясняет изменение рейтинга действиями властей, ставящими под сомнение независимость надзорных органов и усложняющими инвестиционный климат.
В начале декабря Standard & Poor`s поместило в список на пересмотр с возможностью понижения долговые рейтинги ЕС и крупнейших банков еврозоны.
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