В 2012 году оклад работника 1-го тарифного разряда вырастет на 25,5%

В проекте Государственного бюджета на 2012 год, одобренном 21 декабря на внеочередном заседании правительства, предусмотрен рост среднегодового размера должностного оклада работника 1-го тарифного разряда единой тарифной сетки на уровне 25,5%.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Как отмечает пресс-служба министерства, проект Госбюджета на 2012 год, разработанный Минфином, поддерживает политику повышения социальных стандартов и увеличения расходов социального характера.

В частности, планируется повысить должностной оклад работника 1-го тарифного разряда единой тарифной сетки и установить его в следующем размере: с 1 января – 773 гривни; с 1 июля – 802 гривни, с 1 сентября – 807 гривен, с 1 октября – 823 гривни и с 1 декабря – 839 гривен в месяц.