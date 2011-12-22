ВР приняла новые условия возобновления платежеспособности должника

Верховная Рада приняла Закон «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом (новая редакция)» (№ 8531).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 263 из 355 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон устанавливает условия и порядок возобновления платежеспособности должника или признания его банкротом и применения ликвидационной процедуры с целью полного или частичного удовлетворения требований кредиторов.

Законом предусмотрено усовершенствовать порядок назначения арбитражных управляющих и официального обнародования сведений о деле о банкротстве.

Установлен перечень оснований для возбуждения дела о банкротстве, с целью предупреждения фиктивного банкротства и безосновательного открытия процедур.

Также предусмотрено формирование пассива должника (общей суммы задолженности) в предварительном заседании суда на стадии распоряжения имуществом, опровержение имущественных действий должника.

Определены особенности порядка обжалования судебных решений в процедуре банкротства, право собственности должника (учредителей, участников, акционеров должника) на погашение задолженности должника перед кредиторами на протяжении всей процедуры банкротства.

Также законом конкретизировано положение проекта о рассмотрении хозяйственным судом, в производстве которого находится дело о банкротстве, всех имущественных споров с требованиями к должнику, урегулирован вопрос правопреемственности.

Кроме того, определены основания для отказа в возбуждении производства по делу и следствий нарушения производства по делу, урегулирован вопрос завершения процедуры распоряжения имуществом, определены полномочия инвестора в процедурах санации.