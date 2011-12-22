В проекте Госбюджета-2012 предусмотрен рост зарплат педработников

В проекте Государственного бюджета на 2012 год, одобренном 21 декабря на внеочередном заседании правительства, предусмотрен рос зарплат педагогических работников.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Так, заработная плата заведующего дошкольным учебным заведением вырастет в 2012 году на 847 гривен, или на 35,3%, а зарплата учителя высшей категории общеобразовательного учебного заведения вырастет на 614 гривен, или на 29,3%.

Всем педагогическим работникам будет выплачиваться 20-процентная надбавка к должностному окладу.