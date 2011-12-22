Кабмин предлагает утвердить бюджет с доходами 331,6 млрд. грн., расходами – 268,6 млрд. грн.

Кабинет министров предлагает утвердить Государственный бюджет Украины на 2012 год с доходами 331,6 млрд. грн., расходами – 268,6 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины, ссылаясь на проект госбюджета-2012, одобренный на внеочередном заседании правительства в среду, 21 декабря.

В частности, проект госбюджета-2012 предлагается утвердить с доходами:

сводный бюджет – 424,4 млрд. грн. (общий фонд – 367 млрд. грн., специальный – 57,2 млрд. грн.).

Общая сумма доходов госбюджета составляет 331,6 млрд. грн., местных бюджетов – 92,6 млрд. грн.

При этом доходы общего фонда государственного бюджета составляют 287 млрд. грн., специального фонда – 44,6 млрд. грн.; доходы местных бюджетов: общего фонда – 80 млрд. грн., специального – 12,6 млрд. грн.

Расходы госбюджета-2012 предлагается утвердить на уровне:

сводный бюджет – 461,7 млрд. грн. (общий фонд – 392,3 млрд. грн., специальный фонд – 69,4 млрд. грн.).

Общая сумма расходов госбюджета составляет 268,6 млрд. грн., расходы местных бюджетов – 193,2 млрд. грн.

При этом расходы общего фонда госбюджета составляют 214,1 млрд. грн., специального – 54,5 млрд. грн.; расходы местных бюджетов: общего фонда – 178,2 млрд. грн., специального – 15 млрд. грн.

Проект госбюджета рассчитан исходя из следующих макроэкономических показателей: прирост ВВП в 2012 году составит 3,9%, а номинальный ВВП составит 1,5 триллиона грн.

Как сообщал УНИАН, в среду, 21 декабря, правительство рассмотрело и одобрило проект Государственного бюджета на 2012 год.