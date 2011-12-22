Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 5% до 2,5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил старший экономист представительства Всемирного банка в Украине Руслан ПИОНТКОВСКИЙ.

По его словам, ухудшение прогноза роста ВВП Украины в следующем году обусловлено ожиданиями ухудшения доступа к внешнему финансированию и нестабильностью на мировых рынках.

При этом Р.ПИОНТКОВСКИЙ отметил, что данный прогноз предусматривает продолжение сотрудничества в 2012 году Украины с Международным валютным фондом, а также соблюдение политики, направленной на сокращение фискального дефицита.

В ВБ уверены, что для достижения запланированного фискального дефицита в 2012 году (2,5% ВВП) нужно будет принять и другие меры фискальной политики.

Также в банке считают, что кредитование экономики будет слабым в 2012 году, поскольку банки в европейских странах с высоким уровнем дохода будут корректировать собственные балансы, обусловливая сокращение фондирования украинского кредитного рынка. Базовый сценарий также предусматривает улучшение внешней среды в 2013 году, в связи с этим ожидается, что темпы роста ВВП Украины вернутся на уровень приблизительно 4% в 2013-2014 годах.

Кроме того, в ВБ считают, что украинская власть должна ускорить реформы для восстановления доверия инвесторов. При этом успешное завершение очередного пересмотра программы МВФ будет первым важным сигналом. Однако, по мнению ВБ, структурные реформы для привлечения прямых иностранных инвестиций являются также необходимыми.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины 21 декабря одобрило проект Государственного бюджета на 2012 год. По скорректированному консервативному сценарию прирост ВВП в 2012 году составит 3,9%, а номинальный ВВП - 1,5 триллиона гривен.

Ранее, 20 октября, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Госбюджета на 2012 год, в котором рост ВВП был запланирован на уровне 5%.