В реальный сектор экономики из бюджета-2012 будет направлено 124,4 млрд. грн.

Согласно проекту Государственного бюджета Украины на 2012 год, на развитие реального сектора экономики будет направлено 124,4 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины, ссылаясь на проект госбюджета-2012, одобренный на внеочередном заседании правительства в среду, 21 декабря.

В частности, непосредственно из госбюджета в 2012 году с целью создания условий для развития реального сектора экономики, в него будет направлено 124,4 млрд. грн., а именно: возмещение НДС – 48 млрд. грн; поддержка агропромышленного комплекса – 36,8 млрд. грн.; финансирование дорожного хозяйства – 20,2 млрд. грн.; финансирование угольной отрасли – 9,5 млрд. грн; финансирование чемпионата по футболу Евро-2012 – 7,4 млрд. грн.; финансирование энергетической отрасли – 1,4 млрд. грн; финансирование космической отрасли – 600 млн. грн.

Также инвестиционный ресурс от предоставления налоговых льгот субъектам хозяйствования будет составлять более 45 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров одобрил проект Государственного бюджета Украины на 2012 год с доходами 331,6 млрд. грн., расходами – 268,6 млрд. грн.

Проект госбюджета рассчитан, исходя из следующих макроэкономических показателей: прирост ВВП в 2012 году составит 3,9%, а номинальный ВВП составит 1,5 триллиона грн.