Главное на 22 декабря (день)

Финансы

Кабинет министров предлагает утвердить Государственный бюджет Украины на 2012 год с доходами 331,6 млрд. грн., расходами – 268,6 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины, ссылаясь на проект госбюджета-2012, одобренный на внеочередном заседании правительства в среду, 21 декабря.

В частности, проект госбюджета-2012 предлагается утвердить с доходами:

сводный бюджет – 424,4 млрд. грн. (общий фонд – 367 млрд. грн., специальный – 57,2 млрд. грн.).

Общая сумма доходов госбюджета составляет 331,6 млрд. грн., местных бюджетов – 92,6 млрд. грн.

При этом доходы общего фонда государственного бюджета составляют 287 млрд. грн., специального фонда – 44,6 млрд. грн.; доходы местных бюджетов: общего фонда – 80 млрд. грн., специального – 12,6 млрд. грн.

Расходы госбюджета-2012 предлагается утвердить на уровне:

сводный бюджет – 461,7 млрд. грн. (общий фонд – 392,3 млрд. грн., специальный фонд – 69,4 млрд. грн.).

Общая сумма расходов госбюджета составляет 268,6 млрд. грн., расходы местных бюджетов – 193,2 млрд. грн.

При этом расходы общего фонда госбюджета составляют 214,1 млрд. грн., специального – 54,5 млрд. грн.; расходы местных бюджетов: общего фонда – 178,2 млрд. грн., специального – 15 млрд. грн.

Проект госбюджета рассчитан исходя из следующих макроэкономических показателей: прирост ВВП в 2012 году составит 3,9%, а номинальный ВВП составит 1,5 триллиона грн.

Верховная Рада приняла Закон «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом (новая редакция)» (№ 8531).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 263 из 355 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон устанавливает условия и порядок восстановления платежеспособности должника или признания его банкротом и применения ликвидационной процедуры с целью полного или частичного удовлетворения требований кредиторов.

Законом предусмотрено усовершенствовать порядок назначения арбитражных управляющих и официального обнародования сведений о деле о банкротстве.

Установлен перечень оснований для возбуждения дела о банкротстве, с целью предупреждения фиктивного банкротства и безосновательного открытия процедур.

Также предусмотрено формирование пассива должника (общей суммы задолженности) в предварительном заседании суда на стадии распоряжения имуществом, опровержение имущественных действий должника.

Определены особенности порядка обжалования судебных решений в процедуре банкротства, право собственности должника (учредителей, участников, акционеров должника) на погашение задолженности должника перед кредиторами на протяжении всей процедуры банкротства.

Также законом конкретизировано положение проекта о рассмотрении хозяйственным судом, в производстве которого находится дело о банкротстве, всех имущественных споров с требованиями к должнику, урегулирован вопрос правопреемственности.

Кроме того, определены основания для отказа в возбуждении производства по делу и следствий нарушения производства по делу, урегулирован вопрос завершения процедуры распоряжения имуществом, определены полномочия инвестора в процедурах санации.

Согласно проекту Государственного бюджета Украины на 2012 год, на развитие реального сектора экономики будет направлено 124,4 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины, ссылаясь на проект госбюджета-2012, одобренный на внеочередном заседании правительства в среду, 21 декабря.

В частности, непосредственно из госбюджета в 2012 году с целью создания условий для развития реального сектора экономики, в него будет направлено 124,4 млрд. грн., а именно: возмещение НДС – 48 млрд. грн; поддержка агропромышленного комплекса – 36,8 млрд. грн.; финансирование дорожного хозяйства – 20,2 млрд. грн.; финансирование угольной отрасли – 9,5 млрд. грн; финансирование чемпионата по футболу Евро-2012 – 7,4 млрд. грн.; финансирование энергетической отрасли – 1,4 млрд. грн; финансирование космической отрасли – 600 млн. грн.

Также инвестиционный ресурс от предоставления налоговых льгот субъектам хозяйствования будет составлять более 45 млрд. грн.

Данные правительства Италии, обнародованные в среду, подтвердили, что в третьем квартале третья экономика еврозоны сократилась на 0,2% по сравнению со вторым, когда рост ВВП уже был практически нулевым (+0,3%), сообщает Euronews.

Падают как потребительские расходы, так и приток инвестиций.

На деловой активности сказывается общий кризис еврозоны и меры экономии, с помощью которых одна из самых проблемных стран Европы пытается снизить свои гигантские долги, составляющие 120% ВВП. Считается, что экономика находится в рецессии, когда она сокращается два квартала подряд.

В конце прошлой недели статистическая служба Франции заявила, что уже за последний квартал этого года вторая экономика еврозоны сократится на 0,2%. В первом квартале 2012 спад продолжится, рынок труда может потерять 60 тысяч рабочих мест.

Таким образом, за полгода до выборов правительству придется сокращать расходы или наращивать дефицит бюджета. В любом случае Франция вряд ли сумеет сохранить свой высший кредитный рейтинг, эти опасения являются главным предметом озабоченности для политической элиты страны, передает «Газета.Ru».

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s в среду понизило кредитный рейтинг Венгрии на один пункт – с BBB-/A-3 до «мусорного» BB+/B, сообщает Associated Press.

Прогноз по рейтингу выставлен негативный. Помимо этого, S&P понизило на один пункт рейтинг центробанка Венгрии: с BBB- до BB+ .

S&P объясняет изменение рейтинга действиями властей, ставящими под сомнение независимость надзорных органов и усложняющими инвестиционный климат.

В начале декабря Standard & Poor`s поместило в список на пересмотр с возможностью понижения долговые рейтинги ЕС и крупнейших банков еврозоны.

Социальная политика

В проекте Государственного бюджета на 2012 год, одобренном 21 декабря на внеочередном заседании правительства, предусмотрено повышение социальных стандартов и увеличение расходов социального характера.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Как отмечается в сообщении, несмотря на то, что во время вынесения проекта закона “О Государственном бюджете Украины на 2012 год” на первое чтение было дополнительно учтено 326,1 млн. грн. на повышение размера пенсий инвалидам-ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС на 25%, Кабинет министров 23 ноября 2011 г. принял постановление № 1210 “О повышении уровня социальной защиты граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы”, на реализацию которого во время доработки проекта закона о Госбюджете-2012 год ко второму чтению дополнительно учтено 1,8 млрд. грн., что на 30% больше, чем объемы, предусмотренные на указанные цели в проекте госбюджета на первое чтение.

Это позволит начиная с 1 января в 2012 г. существенно увеличить размеры пенсий данной категории пострадавших. Так, средний размер пенсий участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС увеличится почти в 2 раза и будет составлять: для инвалидов І группы – 5 439,52 грн., для инвалидов ІІ группы – 5 128,73 грн., для инвалидов ІІІ группы – 3 941,53 грн.

Впервые внедрены гарантированные минимальные выплаты для инвалидов-ликвидаторов: для инвалидов І группы – 2 399,7 грн., для инвалидов ІІ группы – 2 147,1 грн., для инвалидов ІІІ группы – 1 894,5 грн.

Также в проекте госбюджета дополнительно учтены 1 млрд. 340,5 млн. грн. на увеличение размеров пенсий и надбавок к пенсиям отдельным категориям граждан, в том числе:

инвалидам войны (в среднем на 20%, будет касаться около 163 тыс. человек) – 465,4 млн. грн.;

детям войны (в среднем на 20%, будет касаться 4,4 млн. человек) – 419,1 млн. грн.;

членам семей погибших, умерших лиц, которые получают выплаты в соответствии с Законом Украины “О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты” в среднем на 30%: членам семей погибших (пропавших без вести) (будет касаться около 58 тыс. человек) – 63,7 млн. грн.;

членам семей умерших инвалидов Великой Отечественной войны (будет касаться около 170 тыс. человек) – 43,7 млн. грн.;

членам семей умерших участников войны и боевых действий (будет касаться около 130 тыс. человек) – 22,5 млн. грн.

В проекте Госбюджета, одобренном 21 декабря на внеочередном заседании правительства, предусмотрен рос зарплат педагогических работников.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Так, заработная плата заведующего дошкольным учебным заведением вырастет в 2012 году на 847 гривен, или на 35,3%, а зарплата учителя высшей категории общеобразовательного учебного заведения вырастет на 614 гривен, или на 29,3%.

Всем педагогическим работникам будет выплачиваться 20-процентная надбавка к должностному окладу.

Энергетика Украина намерена в 2012 году сократить потребление природного газа на 15-18%, или на 8-10 млрд. куб. м, по сравнению с 2011 годом, до 44-46 млрд. куб. м.

Об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО в интервью правительственной газете «Урядовый курьер».

«В ближайшие пять лет Украина планирует значительно сократить закупку импортного газа за счет роста собственной добычи, внедрения эффективных технологий энергосбережения и замены дорогого импортного газа отечественным углем», - сказал Ю.БОЙКО.

При этом он добавил, что «если еще недавно потребление Украиной «голубого топлива» было на уровне 64 млрд. куб. м, то в этом году оно упало до 54 млрд. В следующем году планируем уменьшить объемы потребления еще на 8-10 млрд. куб. м».

Национальная комиссии регулирования энергетики (НКРЭ) согласовала DTEK Holdings Ltd приобретение государственных пакетов акций энергогенерирующей компании ПАО «Днепроэнерго» (Запорожье) и ПАО «Донецкоблэнерго» (Донецк).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение регулятор принял на сегодняшнем заседании.

По данным НКРЭ, приобретение частным энергохолдингом 25%-ного пакета акций «Днепроэнерго» и 40,06% «Донецкооблэнерго» не противоречит антимонопольному законодательству, поскольку доля «Днепроэнерго» и «Донецкоблэнерго» и родственных компаний, входящих в ДТЭК, в общегосударственной структуре производства и поставки электроэнергии не превышает 33%.

В частности, по данным комиссии, по итогам 2010 года доля ДТЭК с учетом «Днепроэнерго» на рынке генерации электроэнергии составила 24,18%, а на рынке поставки электроэнергии с учетом «Донецкоблэнерго» составила около 24%.

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