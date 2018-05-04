Финансовый рынок Украины-2012: прогнозы и перспективы…

Евро-2012 и выборы в Верховную Раду внесут свою лепту в финансовую жизнь Украины в следующем году. Но главные события состоятся позже, когда мировая экономика начнет набирать обороты после кризиса. Вот тогда действительно возможны радиальные изменения на украинском финансовом рынке…

Валюта

Национальный банк Украины в 2012 году будет стараться максимально удержать курс гривня/доллар стабильным, хотя бы до выборов в Верховную Раду. Вероятность, что это получится – порядка 50%. Действительно, такая политика регулятора может состояться даже без кредитов МВФ, но при условии, что Минфин и в дальнейшем будет активно размещать валютные ОВГЗ под высокие ставки. В случае стабильного курса высокая доходность этих ценных бумаг может привлечь зарубежных спекулянтов, что поспособствует росту притока валюты в Украину. И хотя эти вливания носят рисковый характер, но в целом они позволят увеличить объемы золотовалютных резервов. Как результат, НБУ получит возможность за счет валютных интервенций «гасить» всплески на рынке и удерживать курс стабильным. В будущем нужно будет погашать упомянутые ОВГЗ и тогда опять потребуется валюта, но это уже будет в 2013 году, а пока по этому поводу не стоит не переживать.

Кроме того, содействовать стабильности курса гривня/доллар могут рублевые кредиты. России выгодно с политической точки зрения предоставлять их Украине. В то же время, за счет кредитных рублей Украина сможет рассчитываться за природный газ. В результате, станет реальным частичный отказ от использования долларов США в этих оплатах, что снизит дефицит текущего платежного счета. А так как возвращать рублевые кредиты можно будет в последующие годы, то в 2012-ом проблем с ними не будет.

Курс гривня/евро в 2012 году стабильным не будет на фоне ситуации в еврозоне. Евросоюз ждут большие вложения в формирование новой модели управления ЕС. Германия и Франция нацелились на создание федерации стран Евросоюза, все важные решения перейдут в управление Берлина или Парижа, что будет сопровождаться постоянными политическими конфликтами. Вероятно, другого выхода у членов еврозоны нет и они пойдут на уступки. Как результат, в конце 2012 года главной интригой станет конфликт между Германией и Францией относительно лидерства в еврозоне. Поэтому курс гривня/евро может упасть до уровня 9,4 грн., нельзя исключать и его роста до 11,6 грн. В отдельные периоды, изменения курса гривня/евро будут носить очень резкий характер - на 3-7% за один день.

Будущее курса гривня/рубль зависит от цен на нефть. Если они будут снижаться (ожидается медленное падение стоимости черного золота в 2012 году до уровня 85-90 долл. з баррель), то рубль будет девальвировать по отношению к гривне. Поэтому можно ожидать снижения курса до уровня 0,21-0,22 грн./долл. Между тем, российские аналитики прогнозируют, что цены на нефть в 2012 году вырастут до 120-130 долл. за баррель. Если это произойдет, то курс нацелится к отметке 0,28-0,30 грн./руб.

Золото

В 2011 году цены на золото вскружили голову многим. Такого резкого роста явно не ожидали, скорее наоборот – падения стоимости. Аналогичная ситуация прогнозируется и в 2012 году. Нынешнее положение вещей – спекулятивный эффект, т.к. показатели ювелирной промышленности свидетельствуют, что в мире последние десять лет наблюдается устойчивое перепроизводство этого драгметалла. Каждый год около 2 тыс. тонн золота не находят применяя, и если бы не спекулянты, то цена на него была бы в несколько раз ниже. Но то обстоятельство, что золото покупают правительства многих стран мира для своих золотовалютных резервов, обеспечивает повышение стоимости драгметалла до такого высокого уровня.

Есть вероятность, что в 2012 году на мировом рынке золота повторится ситуация 1994-1995 годов, когда после бурного роста цены стали снижаться с небольшим колебанием. Как один из возможных вариантов – стоимость золота в 2012 году будет варьироваться в диапазоне 1500-1700 долл. При этом резких скачков, как в 2011-ом, не будет. Мировой рынок «наигрался» золотом, но оно остается востребованным, так как нет альтернативы.

Депозиты

В начале 2012 года ставки по депозитам начнут снижаться, так как упадет предновогодний ажиотаж и, соответственно, спрос на ресурсы в банках. Но, скорее всего, они будут выше, чем в 2011 году. И это коснется как гривневых, так и валютных вкладов населения. В 2012 году пройдут выборы в Верховную Раду, а это значит, что наберет обороты эмиссия гривни, направленная на повышение заработной платы бюджетникам, пенсий и других социальных выплат. Как результат, инфляция ускорится. При официальном ее уровне в 2012 году 7%, реальный показатель составит около 20%, на него и будут ориентироваться ставки по депозитам. Так, по гривневым депозитам на срок один год ставки составят 15-17% к середине лета 2012 года, к концу года - вырастут до 17-20%. Ставки по валютным депозитам будут относительно стабильными. При сохранении текущей доходности валютных ОВГЗ они не будут резко снижаться. Каких-либо существенных изменений стоит ожидать, если Минфин снизит доходность по валютным ценным бумагам. Во всех остальных случаях, ставки будут радовать владельцев вкладов.

Кредиты

Нельзя сказать, что рынок кредитования в 2011 году замер. По данным НБУ, за одиннадцать месяцев т.г. банками были выданы новые кредиты с учетом пролонгированных на сумму 1206 млрд. грн. (кумулятивно). Другое дело, что большая их часть приходится на юридических лиц. Из указанной суммы на долю физлиц приходится только 7%. Существует большая вероятность того, что тенденция сохранится и в 2012 году. Это связано с тем, что, несмотря на прогноз роста ипотеки, в реалии он не станет существенным. Ипотечные кредиты в 2012 году будут выдаваться только на короткий срок - до пяти лет и по средней ставке около 17% годовых, что станет головной болью для потенциальных заемщиков при низком уровне официальной заработной платы. Главным направлением кредитования населения станут потребительские займы. По ним возможен существенный рост. При этом стоит ожидать и частичного снижения ставок по ним, т.к. конкуренция между банками будет стимулировать этот процесс. Если на текущий момент средние ставки по потребительским кредитам (данные НБУ) составляют 28,2%, то в 2012 году прогнозируется падение до 25%.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра (для УНИАН)