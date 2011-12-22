Россия стала шестой по величине экономикой мира – Медведев

Москва. Россия стала шестой по величине экономикой мира.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал, обращаясь к Федеральному Собранию.

«Мы успешно преодолели наиболее сложный период экономических потрясений и вернулись к докризисным показателям развития. Экономика растет достойными темпами – около четырех процентов в год, что превышает скорость восстановления большинства ведущих стран. Государственный долг в нашей стране сохраняется на минимальном уровне. Россия стала шестой по величине экономикой мира», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он отметил, что в этом году зафиксирована самая низкая за историю новой России инфляция, она оставляет меньше 7% и, может быть, будет где-то в районе шести процентов. При этом в стране самые высокие с советских времен зарплаты, социальные выплаты, уровень реальных доходов населения, отметил Президент РФ.

При этом он добавил, что пока в РФ слишком много бедных людей, несмотря на то, что за последний год их число приблизилось к минимальным значениям за 20 лет.

По словам Д.МЕДВЕДЕВА, кризисный период показал, что накопление резервов за счет части нефтяных доходов было и остается разумной политикой. По его словам, благодаря именно этим сбережениям правительство и Банк России не допустили валютного кризиса. Сейчас объемы золотовалютных резервов близки к докризисному уровню, а вклады граждан в банках увеличились почти на 80%, добавил он.

Кроме этого Д.МЕДВЕДЕВ заверил, что число безработных за последние два года сократилось почти на два миллиона человек. И сегодня уровень безработицы в России один из самых низких в мире.

«В целом антикризисная политика в России сработала лучше, чем во многих других странах, а также чем во времена предыдущих кризисов, которых, как известно, тоже было немало. Я считаю, что мы с честью вышли из трудной ситуации», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Кроме этого, он сообщил, что в современной России самая высокая за ее историю средняя продолжительность жизни. Она увеличилась с 2006 года почти на три года и приблизилась к 69 годам. Продолжительность жизни женщин - почти 75 лет. «У нас никогда такого не было. Никогда!», - подчеркнул он.

Также Д.МЕДВЕДЕВ сообщил, что за три года количество домашних подключений широкополосного Интернета увеличилось в два раза. И сейчас в России около 55 млн. активных абонентов, что является самым высоким показателем среди всех европейских стран.