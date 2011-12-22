Райзер в январе 2012 покинет пост главы представительства ВБ в Украине

Директор представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР в январе 2012 года покинет занимаемую должность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня, 22 декабря, на пресс-конференции.

Как уточнили в представительстве ВБ в Украине, М.РАЙЗЕР покидает пост главы представительства в связи окончанием срока полномочий. При этом не уточнили его новое место работы.

Также сообщается, что имя нового главы представительства, скорее всего, станет известно в январе.

Справка УНИАН. М.РАЙЗЕР назначен директором Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове в июне 2008 года, сменив на этой должности Пола БЕРМИНГХЕМА.

До этого М.РАЙЗЕР был главным экономистом представительства Всемирного банка в Украине.