Верховная Рада внесла изменения в закон об инвестиционной деятельности

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины “Об инвестиционной деятельности» (№ 9024).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовало 267 из 357 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что инвестиционная деятельность обеспечивается путем реализации инвестиционных проектов и проведения операций с корпоративными правами и другими видами имущественных и интеллектуальных ценностей.

Инвестиционный проект, для реализации которого может оказываться государственная поддержка, разрабатывается в порядке и по форме, утвержденными центральным органом исполнительной власти по вопросам экономической политики.

В соответствии с законом, государственная поддержка для реализации инвестиционных проектов оказывается, в частности, путем:

финансирования реализации инвестиционных проектов за счет средств государственного или местных бюджетов;

софинансирования инвестиционных проектов из государственного и местных бюджетов;

предоставления в соответствии с законодательством для реализации инвестиционных проектов государственных и местных гарантий с целью обеспечения выполнения долговых обязательств по заимствованиям субъекта хозяйствования и кредитования за счет средств государственного или местных бюджетов;

полной или частичной компенсации за счет средств государственного или местных бюджетов процентов по кредитам субъектов хозяйствования для реализации инвестиционных проектов.

Государственная поддержка для разработки инвестиционного проекта оказывается исключительно в случае наличия проектного (инвестиционного) предложения путем финансирования или софинансирования за счет средств государственного и/или местных бюджетов.

Отбор проектных (инвестиционных) предложений и инвестиционных проектов, для разработки или реализации которых оказывается государственная поддержка, осуществляется на конкурсной основе на основании данных Государственного реестра инвестиционных проектов, а также экспертных заключений по результатам проведения экспертной оценки их экономической эффективности.

Субъект инвестиционной деятельности, которому оказана государственная поддержка для разработки или реализации инвестиционного проекта, приводит в соответствие с показателями государственного бюджета на планируемый бюджетный период и прогнозом госбюджета на следующие за планируемым два бюджетных периода планы своей деятельности на планируемый и следующие за планируемым два бюджетных периода, которые включают меры для разработки или реализации инвестиционных проектов.

В законе отмечается, что срок рассмотрения поданных для государственной регистрации инвестиционного проекта или проектного (инвестиционного) предложения документов не должен превышать одного месяца со дня поступления.

Предусмотрено, что срок действия государственной регистрации инвестиционного проекта и проектного (инвестиционного) предложения прекращается в случае завершения реализации или разработки инвестиционного проекта и/или по представлению субъекта инвестиционной деятельности, или если на протяжении более чем трех лет такой проект или предложение не выбраны во время проведения конкурсного отбора для предоставления государственной поддержки, после чего соответствующая запись в Государственном реестре инвестиционных проектов и проектных (инвестиционных) предложений аннулируется.

Государственная регистрация инвестиционного проекта и проектного (инвестиционного) предложения не предусматривает никаких обязательств относительно предоставления государственной поддержки за счет средств государственного и/или местных бюджетов.