Правительство предлагает увеличить дефицит госбюджета на 4% - до 25,13 млрд. грн.

Кабинет Министров Украины предлагает увеличить запланированный на 2012 год дефицит Государственного бюджета Украины на 4%, или на 1 млрд. грн., - до 25,130 млрд. грн.

Об этом говорится в тексте обнародованного на сайте Верховной Рады законопроекта «О Государственном бюджете Украины на 2012 год», который будет рассмотрен сегодня парламентом во втором чтении.

Кроме того, правительство предлагает сократить доходы госбюджета на 1,4%, или на 4,736 млрд. грн., - до 332,821 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда сокращаются на 1% - до 288,178 млрд. грн.

Расходы госбюджета-2012 предлагается сократить на 1%, или на 3,536 млрд. грн., - до 358,050 млрд. грн., в т.ч. расходы общего фонда — на 0,7%, до 312,814 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, правительство ухудшило прогноз роста ВВП по итогам 2012 года с 5% до 3,9%, прогноз номинального ВВП уменьшен на 5 млрд. грн. - до 1,5 трлн. грн. Прогноз инфляции правительство сохранило на уровне 7,9%.