На межбанке торги закрылись ростом котировок по доллару и снижением по евро

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0260/8,0360, к 12:00 сузился спрэд 8,0270/8,0305. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 8,0295/8,0325 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2554/0,2558, к 12:00 цены снизились до 0,2552/0,2556. К закрытию торгов цены достигли минимума 0,2545/0,2549. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,5200 (-0,1250).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3105/1,3107, а к 15:00 понизились до 1,3074/1,3076.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5170/10,5240, к 12:00 цены ушли вниз 10,5110/10,5195. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,4875/10,4955.