В центре внимания инвесторов в среду был Европейский центробанк - эксперты

В центре внимания инвесторов в среду, 21 декабря, был Европейский центральный банк, который вчера огласил объем программы трехлетнего кредитования банков еврозоны.

Такую точку зрения высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, цифра в почти 500 млрд. евро значительно превысила ожидания, что дало сильный импульс для роста индексов. Однако позитивные настроения моментально сменились фиксацией прибыли, а потом и вовсе распродажами. Инвесторы посчитали, что в первом квартале 2012 года банкам еврозоны понадобится более 200 млрд. евро для погашения существующих долгов, что автоматически исключило вероятность покупки банками суверенных бондов, для поддержки долговых рынков, а также, соответственно, меньшее количество кредитов для экономик стран союза.

Как отмечают аналитики, ситуацию в среду не исправила и макростатистика из США, где были опубликованы данные о продажах домов на вторичном рынке. Несмотря на рост этого показателя месяц к месяцу, большее внимание привлекли пересмотренные данные за последние два года, что привело к снижению этого показателя в среднем на 15%.

По информации аналитиков, сегодня публикуются окончательные данные по ВВП Великобритании. В США выходят предварительные данные по ВВП, статистика по рынку труда и потребительскому доверию.