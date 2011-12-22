Рада разрешила платить налоги в двух формах: денежной и натуральной

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины» (относительно некоторых вопросов уплаты налогов в условиях действия соглашения о распределении продукции)».

Как передает корреспондент УНИАН, за это проголосовали 236 из 373 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом внесены изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают возможность уплаты инвестором налогов как в денежной, так и в натуральной форме путем передачи государству части прибыльной продукции, приобретенной инвестором в собственность в результате распределения продукции.

В соответствии с законом, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль предприятий и плата за пользование недрами для добычи полезных ископаемых может быть уплачен в денежной или, если это предусмотрено соглашением о распределении продукции, в натуральной форме путем передачи государству части прибыльной продукции, приобретенной инвестором в собственность в результате распределения продукции. Механизм уплаты и порядок зачисления налогов, оплаченных в натуральной форме, определяются Кабинетом министров Украины.