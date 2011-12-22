НБУ будет заниматься драгоценными металлами. Депутаты приняли законы

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины)» (№ 9440).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовало 266 из 369 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Внесены изменения в Закон «О государственном регулировании добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней и контроле за операциями с ними», которыми предусмотрено, что аффинированные драгоценные металлы в стандартном виде, а также добытые из недр или рекуперированные драгоценные камни в рассортированном виде при продаже субъектами их добычи и производства, скупленные, не выкупленные из-под залога ювелирные и бытовые изделия из драгоценных металлов, утиль драгоценных металлов, а также драгоценные камни первого порядка в первую очередь предлагаются Национальному банку Украины и Министерству финансов Украины.

Также внесены изменения в Закон «О Национальном банке Украины». К функциям НБУ отнесено осуществление деятельности, связанной с разведкой, добычей, производством и использованием драгоценных металлов с целью пополнения золотовалютных резервов, изготовления банковских металлов

Кроме того, предусмотрено, что лицо не может быть заместителем председателя Национального банка, если у него есть акции (доли, паи), которые принадлежат государству.

Также предусмотрено, что для перевозки и охраны ценностей и объектов Нацбанк имеет ведомственную охрану, вооруженную боевым огнестрельным оружием. Ведомственная охрана в пределах полномочий, предоставленных данным законом, имеет право применять меры физического воздействия, специальные средства активной обороны и боевое огнестрельное оружие в порядке, предусмотренном Законом Украины «О милиции».

Определено, что использование золотовалютного резерва осуществляется НБУ для производственной деятельности банкнотно-монетного двора, фабрики банкнотной бумаги и казначейства Украины, которая осуществляется в соответствии с положениями, утвержденными правлением Национального банка.

Также, Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения операций с драгоценными металлами при участии Национального банка Украины)» (№ 9441).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 265 из 368 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Изменениями в Налоговый кодекс предусмотрено, что «для целей этого кодекса к ценным бумагам приравниваются долговые обязательства Национального банка Украины”.

Освобождаются от налогообложения операции по поставкам Национальному банку Украины:

драгоценных металлов, в том числе их ввоза на таможенную территорию Украины;

услуг, связанных с разведкой, добычей, производством и использованием драгоценных металлов с целью пополнения золотовалютных резервов.

К доходам, которые не включаются в расчет общего месячного (годового) облагаемого налогом дохода, отнесен доход, полученный плательщиком налога за сданные (проданные) им лом драгоценных металлов, кроме дохода, полученного за лом драгоценных металлов, проданный Нацбанку.

Во время выплаты доходов за сданный плательщиком налога лом драгоценных металлов лицо, которое его закупает, считается налоговым агентом и обязано удержать налог из суммы такой выплаты по ставке, установленной Налоговым кодексом.

Предусмотрено, что не являются объектом налогообложения операции по обращению банковских металлов, других валютных ценностей (за исключением банкнот и монет, которые используются для нумизматических целей, а также иностранных монет из драгоценных металлов, базой налогообложения которых является продажная стоимость).

В общий месячный (годовой) облагаемый налогом доход плательщика налога не включаются сумма, полученная плательщиком налога за сданное (проданное) им вторичное сырье и бытовые отходы, за исключением лома драгоценных металлов, проданных другому, чем Национальный банк Украины, лицу, и сумма, полученная плательщиком налога за сданное (проданное) им вторичное сырье и бытовые отходы, за исключением лома драгоценных металлов, проданных другому, чем Национальный банк Украины, лицу, и лома черных металлов.