Депутаты отказались рассматривать законопроект о декриминализации

18:01, 22 декабря 2011
Финансы
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Верховная Рада отказалась рассматривать вопрос относительно готовности включить в повестку дня проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно гармонизации национального уголовного законодательства с Конвенцией ООН против коррупции.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поставил на сигнальное голосование вопрос относительно готовности включить соответствующий законопроект в повестку дня.

Это предложение поддержали 156 народных депутатов из 426 зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали фракции Партии регионов, КПУ, Народной партии. Кроме оппозиционных депутатов, это предложение поддержал только один представитель группы «Реформы во имя будущего».

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