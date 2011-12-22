Эксперт: золото подешевело в связи с хорошими макропоказателями США

Золото на прошлой неделе (12-16 декабря) подешевело в связи с тем, что макроэкономические показатели США оказались лучше, чем прогнозировались.

Так прокомментировал агентству УНИАН ситуацию на рынке ценных металлов первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его словам, «это стало известно после публикации официальных статистических данных по экономике США».

Кроме того, В.СКИДАН отметил, что золото показывает тенденцию к снижению цены в связи с несколькими факторами. Во-первых, к концу года люди предпочитают держать деньги «при себе». Во-вторых, некоторые инвесторы беспокоятся о том, что проблемы еврозоны продолжатся и в 2012 году, что может еще больше укрепить доллар и ослабить выраженные в долларах товары.

Однако, подчеркнул эксперт, цена на золото все еще очень высока и остается такой уже долгое время. Рост цен на золото в 2010 году на 30% стал рекордным. За третий квартал 2011 года золото подорожало на 8%, за октябрь - на 6%, за ноябрь - на 1,5%. Десятилетний период роста стоимости металла стал самым продолжительным периодом увеличения цены, по крайней мере, с 1920 года.

По мнению В.СКИДАНА, «основными факторами поддержки стоимости золота, которое рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний, остаются долговой кризис в Европе и ускорение инфляции в разных странах».