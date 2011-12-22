ВР приняла Госпрограмму экономического и социального развития на 2012 год

Верховная Рада Украины приняла Закон «О Государственной программе экономического и социального развития на 2012 год и Основные направления развития на 2013 и 2014 годы» (№ 9159).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовало 245 из 355 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракции "БЮТ-Батькивщиина" и КПУ.

«За» проголосовали 188 депутатов от Партии регионов, 5 членов фракции НУ-НС, 12 внефракционных, 20 представителей фракции Народной партии и 20 депутатов от группы «Реформы во имя будущего».

Согласно программе, стратегической задачей в 2012 году будет усиление роли государства в создании условий для структурно-инновационных изменений производства. Будут продолжаться начатые в посткризисный период процессы по модернизации и техническому перевооружению производства.

Предусмотрено, что необходимость завершения инвестиционных проектов по развитию транспортной, спортивной и гостиничной инфраструктуры, обновления производственных мощностей будут стимулировать рост производства машиностроения, строительных материалов, металлоконструкций, а расширение потребительского спроса будет способствовать увеличению объемов производства в пищевой и легкой промышленности.

Согласно программе, по пессимистическим оценкам, рост промышленного производства в 2012 году планируется на уровне 4,5%. Меры Государственной программы экономического и социального развития направлены на улучшение этого показателя до уровня 8,3%.

Так, по пессимистической оценке, рост в машиностроении будет происходить на уровне 9%. Реализация предусмотренных программой мер будет способствовать увеличению производства товаров как инвестиционного направления, в результате растущего внутреннего инвестиционного спроса в отраслях-потребителях (металлургия и химическая промышленность, энергетика, строительство инфраструктуры), так и потребительского. Это позволит обеспечить рост производства продукции машиностроения на уровне 20%.

Прирост в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий, по пессимистическим оценкам, прогнозируется на уровне 3,5%. Наибольшую роль для отрасли будет играть внешний спрос, сужение которого в условиях ухудшения развития мировой экономики и обусловит замедление роста отрасли.

Вместе с тем, реализация предусмотренных программой мер, диверсификация рынков сбыта готовой продукции создадут условия для закрепления позиций металлургических предприятий на внешних рынках и позволят обеспечить рост производства металлургии на уровне 6%.

Это будет достигнуто за счет:

увеличения выпуска современной авиационной продукции, в частности производства самолетов Ан-148;

введения в эксплуатацию ООО “Металлургический завод “Днепросталь”, что позволит производить 1,3 млн. тонн продукции в год, которая будет отвечать мировым стандартам качества и обеспечить объемы бюджетных поступлений на уровне 150 млн. гривен в год;

роста объемов производства продукции машиностроения, в частности в результате расширения:

потребления сельскохозяйственной техники на внутреннем и внешнем рынках сбыта;

внутреннего рынка, в том числе за счет обновления парка грузовых и пассажирских вагонов «Укрзализницы» в количестве около 8300 штук на общую сумму 5976 млн. гривен.

Развитие сельскохозяйственного производства будет происходить в условиях реализации политики правительства, направленной на обеспечение приоритетности развития агропромышленного комплекса.

Предусматривается, что толчком к развитию сельскохозяйственного производства станет повышение экономической эффективности производства, увеличение поголовья крупного рогатого скота путем строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов, развитие инфраструктуры аграрного рынка путем строительства оптовых рынков сельскохозяйственной продукции, овоще- и картофелехранилищ.

В соответствии с программой, особенностью 2012 года, которая также существенно будет влиять на экономическое развитие, будет проведение в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу. В первую очередь, это касается создания новых постоянных и временных рабочих мест в сфере услуг (реклама, средства массовой информации, туризм, торговля и транспорт), связанных с необходимостью обслуживания и содержания инфраструктурных объектов.

Предусмотрено, что в 2012 году будет обеспечено повышение базового социального стандарта и государственных социальных гарантий.

Прожиточный минимум в среднем на одного человека будет составлять с 1 января 1017 гривен, с 1 апреля – 1037 гривен, с 1 июля – 1044 гривни, с 1 октября – 1060 гривен, с 1 декабря - 1095 гривен.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц достигнет с 1 января 1073 гривен, с 1 апреля – 1094 гривни, с 1 июля – 1102 гривни, с 1 октября – 1118 гривен, с 1 декабря – 1134 гривни.

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, будет составлять с 1 января 822 гривни, с 1 апреля – 838 гривен, с 1 июля – 844 гривни, с 1 октября – 856 гривен, с 1 декабря – 884 гривни.

Прожиточный минимум для детей в возрасте до 6 лет достигнет с 1 января 893 гривен, с 1 апреля – 911 гривен, с 1 июля – 917 гривен, с 1 октября – 930 гривен, с 1 декабря – 961 гривню.

Прожиточный минимум для детей в возрасте от 6 до 18 лет достигнет с 1 января 1112 гривен, с 1 апреля – 1134 гривни, с 1 июля – 1144 гривни, с 1 октября – 1161 гривню, с 1 декабря – 1197 гривен.

По сравнению с 2011 годом размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц вырастет на 14%.

Минимальная заработная плата будет повышена до уровня прожиточного минимума для трудоспособного лица (то есть в среднем за год до 1098 гривен). По сравнению с 2011 годом она увеличится на 135 гривен, то есть на 14%.

Будет осуществляться работа относительно поэтапной ликвидации диспропорций и повышения уровня оплаты труда в бюджетной сфере.

Со второго полугодия 2011 года досрочно увеличен размер должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки. Так, с 1 июля 2011 года должностные оклады (тарифные ставки) рассчитываются исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) работника I тарифного разряда – 635 гривен, с 1 сентября 2011 года – 641 гривня, с 1 октября 2011 года – 660 гривен, с 1 декабря 2011 года – 704 гривни. Таким образом, на три месяца раньше уменьшен разрыв между указанным должностным окладом и минимальной заработной платой.

Как отмечается в программе, благодаря таким шагам поэтапно повышены должностные оклады для высококвалифицированных работников бюджетной сферы, а также частично возобновлены межквалификационные (междолжностные) соотношения в оплате труда работников бюджетной сферы по 1-7 тарифным разрядам, что невозможно было осуществить в предыдущие годы.

В целом в 2012 году должностной оклад (тарифная ставка) работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки (в среднем за год) будет повышено на 162 гривни, что позволит увеличить среднюю заработную плату в бюджетной сфере не менее чем на 15%.

В целом реализация мер в сфере оплаты труда обеспечит рост темпов номинальной среднемесячной заработной платы работников в экономике около 18%.

Размеры социальной помощи при рождении ребенка и некоторые другие социальные выплаты будут повышены пропорционально росту величины прожиточного минимума.

Так, в частности, в 2012 году будут увеличены (по сравнению с началом 2011 года) размеры помощи при рождении:

на первого ребенка до 30 размеров прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет (с 26 тыс. 100 гривен до 28 тыс. 830 гривен);

на второго ребенка до 60 размеров прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет (с 52 тыс. 200 гривен до 57 тыс. 660 гривен);

на третьего и каждого последующего ребенка до 120 размеров прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет (с 104 тыс. 400 гривен до 115 тыс. 320 гривен).

Будет увеличен размер государственной социальной помощи, определенный в соответствии с Законом “О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям”, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 13 лет на 120 гривен, а на каждого ребенка в возрасте от 13 до 18 лет – на 230 гривен, что в два раза больше, чем в 2011 году.

Осуществление комплексных мер по стабилизации солидарной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования даст возможность повысить размер минимальной трудовой пенсии в среднем на 75,2 гривни (или на 9,8% по сравнению с 2011 годом) и размер средней пенсии по возрасту на 121,9 гривни (или на 9,5%).

Размер минимальной помощи в связи с безработицей по сравнению с 2011 годом в среднем увеличится почти на 102 гривни - для застрахованных лиц и на 73 гривни для незастрахованных лиц (или на 14%).

В программе отмечается, что вырастет производство в машиностроении на 20%, производство пищевых продуктов – на 7%, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий – на 6%, производство в химической и нефтехимической промышленности – на 5%, в легкой промышленности – на 6%, другой неметаллической минеральной продукции – на 15%.

Вместе с тем, возможное ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры на сырьевых рынках повлияет на уменьшение роли экспортоориентированных отраслей в формировании общей динамики индекса промышленной продукции.

В целом под воздействием нисходящей динамики внешнего спроса рост объемов производства в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий может составлять всего 3,5%, в химической и нефтехимической промышленности – 1,5%.

Вместе с тем, прирост в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий может быть на уровне 4,5%, в легкой промышленности – на уровне 4%. Сдерживающим фактором развития этих отраслей промышленности может быть динамика кредитования, учитывая то, что их деятельность значительно зависит от наличия оборотных средств. Рост кредитования будет ограничиваться финансовыми осложнениями в мире на фоне замедления роста ведущих стран, отмечается в программе.

Развитие машиностроения может сдерживаться некоторым замедлением развития экономик СНГ (в частности, Российской Федерации). Однако частично это будет компенсироваться тем, что поставки отечественной продукции машиностроения преимущественно происходят в условиях реализации долгосрочных инфраструктурных проектов в странах СНГ. Как следствие, рост объемов производства в машиностроении может быть на уровне 9%.