Верховная Рада приняла госбюджет-2012
19:17, 22 декабря 2011Финансы
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Верховная Рада Украины приняла Закон «О государственном бюджете Украины на 2012 год».
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 250 из 357 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Не голосовали в полном составе фракции "БЮТ-Батькивщина" и КПУ.
«За» проголосовали 190 народных депутатов от Партии регионов, 10 членов фракции НУ-НС, 20 представителей фракции Народной партии, 18 депутатов от группы «Реформы за будущее», 12 внефракционных депутатов.
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