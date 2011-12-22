Верховная Рада приняла госбюджет-2012

Верховная Рада Украины приняла Закон «О государственном бюджете Украины на 2012 год».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 250 из 357 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракции "БЮТ-Батькивщина" и КПУ.

«За» проголосовали 190 народных депутатов от Партии регионов, 10 членов фракции НУ-НС, 20 представителей фракции Народной партии, 18 депутатов от группы «Реформы за будущее», 12 внефракционных депутатов.