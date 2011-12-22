Рада приостановила на 2012 год действие части льгот для народных депутатов

Верховная Рада Украины в принятом сегодня законе о государственном бюджете Украины на 2012 год приостановила действие ряда льгот, которыми пользовались действующие народные депутаты и депутаты-пенсионеры.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие изменения в бюджет были внесены с голоса председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ.

В частности, он предложил остановить на 2012 год действие таких льгот: получение материальной помощи на период трудоустройства бывшего народного депутата в размере месячного оклада или 50% заработной платы в случае невозможности трудоустройства; выплату на оздоровление в размере двухмесячной заработной платы народного депутата; выплату денежной помощи в размере 12-месячной заработной платы народного депутата в случае выхода на пенсию. Также законом приостанавливается льгота на право бесплатного проезда народного депутата, который вышел на пенсию, один раз в год по территории Украины железнодорожным, водным и другими видами транспорта; обеспечение после выхода на пенсию народного депутата путевками и транспортного обеспечения в случае необходимости его доставки в поликлинику или другое лечебное заведение на лечение; право народного депутата в случае досрочного прекращения полномочий ВР получить выплату в размере трехмесячной заработной оплаты; обязательное страхование народного депутата; обеспечение путевками; выплата одноразовой компенсации для создания надлежащих условий проживания.