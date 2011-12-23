Альер об НБУ: самый важный успех – снижение инфляции

Самый важный успех НБУ в 2011 году – это преломление тренда инфляции, ее снижение и вхождение в диапазон однозначных чисел, что отвечает одной из основных функций НБУ по обеспечению ценовой стабильности.

Такое мнение высказал постоянный представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР изданию «Комментарии» (№49 от 23 декабря), отвечая на вопрос еженедельника о том, насколько политика НБУ соответствует ожиданиям финансистов.

По мнению М.АЛЬЕРА, вторым успешным направлением работы Сергея Арбузова на посту главы НБУ стало обеспечение стабильности работы банковской системы в течение всего года, а особенно, в моменты волатильности. Наконец, НБУ активно использовал свой инструментарий (участие на межбанке и абсорбирование ликвидности) для смягчения давления на обменный курс национальной валюты, то есть, проводил жесткую монетарную политику, констатировал представитель МВФ.

Отвечая на вопрос о том, какие действия НБУ необходимо предпринять в будущем, М.АЛЬЕР посоветовал регулятору наращивать усилия по обеспечению низкого уровня инфляции. Кроме того, уделить очень большое внимание вопросу обеспечения стабильности финансовой системы.

«Несмотря на то, что многие негативные факторы находятся за пределами Украины, НБУ должен гасить эти шоки, увеличивая стабильность внутри страны. Кроме того, НБУ необходимо наращивать усилия по обеспечению постоянного диалога с представителями частного сектора, чтобы не только разъяснять свою политику, но и слышать их ответную реакцию", - констатировал М.АЛЬЕР.

Напомним, 23 декабря 2010 года Верховная Рада Украины утвердила решение о назначении Сергея Арбузова на пост главы Национального банка Украины (НБУ), поддержав соответствующее представление президента Украины Виктора Януковича.