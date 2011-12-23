Moody's снизило кредитный рейтинг Словении. Прогноз - «негативный»

Международное рейтинговое агентство Moody`s снизило в ночь на пятницу кредитный рейтинг Словении на одну ступень - с «Aa3» до «A1». Прогноз по рейтингу «негативный». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз агентства.

В качестве основных факторов рейтингового действия агентство отметило «повышенные риски, связанные с ухудшением условий устойчивого финансирования в связи с кризисом госдолга стран еврозоны».

Кроме того, аналитики Moody`s отметили риски экономического роста Словении и риски в банковском секторе страны.

Напомним, Standard & Poor’s понизило долгосрочный и краткосрочный суверенный кредитный рейтинги Словении до AA-/A-1+ с AA/A-1+ еще в октябре, прогноз по рейтингам был «стабильный».

Fitch со своей стороны понизило кредитный рейтинг Словении на одну ступень до АА- в конце сентября. Прогноз был «негативный».