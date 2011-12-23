На покрытие дефицита бюджета ПФУ в 2012 году предусмотрено 2,2 млрд. грн.

В законе о Государственном бюджете на 2012 год предусмотрено 2,2 млрд. грн. на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Текст закона размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Согласно документу, в целом в следующем году предусматривается направить средства из госбюджета в бюджет ПФУ на сумму 48,3 млрд. грн., в том числе на дотацию на выплату песий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по разным программам, на сумму 46,1 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 22 декабря приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2012 год».

По словам председателя ПФУ Бориса ЗАЙЧУКА, дефицит бюджета фонда по итогам года ожидается в размере 31 млрд. грн.

Напомним, дефицит бюджета ПФУ за 2010 год увеличился до почти 37,5 млрд. грн. против ожидаемого результата в 26,6 млрд. грн.