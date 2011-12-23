Торги на межбанке сегодня открылись котировками 8,0285-8,0340 грн./долл.
11:04, 23 декабря 2011Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0285/8,0340 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2581/0,2585, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,4970/10,5060.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают понижаться – 1,3068/1,3070 (четверг — 1,3105/1,3107).
В четверг Нацбанк на рынок не выходил.
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