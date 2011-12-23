Торги на межбанке сегодня открылись котировками 8,0285-8,0340 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0285/8,0340 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2581/0,2585, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,4970/10,5060.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают понижаться – 1,3068/1,3070 (четверг — 1,3105/1,3107).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.