Украина и Еврокомиссия завершили сверку Соглашения об ассоциации в части создания ЗСТ

В развитие договоренностей, достигнутых в ходе саммита Украина – Европейский Союз, 22 декабря в Брюсселе была завершена техническая сверка текста проекта Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в части создания углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Об этом в интервью журналистам сообщил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По словам А.КЛЮЕВА, по окончании сверки руководители делегаций - правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ и директор Генерального Директората «Торговля» Европейской Комиссии Руперт ШЛЕГЕЛЬМИЛЬХ подписали соответствующий протокол.

А.КЛЮЕВ заявил, что теперь стороны могут приступить к внутренним процедурам, необходимым для парафирования Соглашения.

«Работа продолжается», - резюмировал первый вице-премьер-министр Украины.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры по Соглашению об ассоциации, которое будет включать зону свободной торговли, в 2007 году.

19 декабря на саммите Украина-ЕС было объявлено о завершении переговоров по Соглашению об ассоциации.

После этого А.КЛЮЕВ спрогнозировал, что Соглашение об ассоциации будет парафировано на протяжении месяца - полтора.