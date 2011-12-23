На украинском межбанке к 12:00 цены на доллар и евро понизились

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,0285/8,0340, к 12:00 цены понизились - 8,0250/8,0290 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2581/0,2585, к 12:00 цены снизились до 0,2576/0,2580. В России курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 31,1350 (-0,3850).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3068/1,3070, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,4970/10,5060, к 12:00 цены ушли вниз - 10,4835/10,4925.