"ПриватБанк" первым начинает внедрять мобильные терминалы в странах ЕС

"ПриватБанк" c 1 января 2012 г. первым среди европейских банков начинает внедрение платежных мобильных мини-терминалов на территории стран Европейского Союза.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "ПриватБанка".

Эта уникальная технология позволяет как компаниям, так и частным лицам свободно принимать платежи с помощью банковских карт VISA и MasterCard.

По информации пресс-службы, на пресс-конференции в Риге 21 декабря председатель правления AS «PrivatBank» (Латвия) Александр ТРУБАКОВ отметил, что мини-терминалы, которые уже полгода успешно работают в Украине, стали настоящим открытием для европейцев.

По данным А.ТРУБАКОВА, по состоянию на 23 декабря т.г. AS «PrivatBank» получил более 1,5 тыс. заказов на доставку мини-терминалов как в Латвию, так и в другие европейские страны.

После Латвии "ПриватБанк" начнет внедрение этой технологии в Германии, Италии и Португалии.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

По состоянию на 1 октября 2011 года, Игорь КОЛОМОЙСКИЙ и Геннадий БОГОЛЮБОВ владели по 33,7545% акций «ПриватБанка», кипрская Triantal Investments Ltd. - 24,98%.

Международная банковская группа "ПриватБанк" обслуживает свыше 20 миллионов корпоративных и розничных клиентов и имеет отделения и представительства в 12 странах мира, включая Россию, Грузию, Латвию, Италию, Португалию, Китай и Великобританию.