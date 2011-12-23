В первом квартале 2012 года можно ожидать снижения депозитных ставок - эксперт

По мнению председателя правления АО «Брокбизнесбанк» Александра МОРОЗОВА, в первом квартале 2012 года можно ожидать снижения депозитных ставок.

Об этом он сообщил в комментарии УНИАН.

«Учитывая то, что в конце 2011 года на рынке наблюдалась активность по высокодоходным депозитным продуктам, в 2012 году этот рынок будет развиваться достаточно взвешенно. В первом квартале следующего года процентные ставки по вкладам, вероятнее всего, пойдут на спад. Постепенно будут возвращать свои позиции «классические» вклады, процентные ставки по которым зависят от срока размещения» - сказал А.МОРОЗОВ.

Также, по его мнению, с осени 2012 года получат дальнейшее развитие технологически новые продукты, такие как продажа депозитов через сеть устройств самообслуживания, Интернет и т.д.

Что касается потребительского кредитования, то А.МОРОЗОВ считает, что в следующем году в политике банков будет преобладать осторожность.

«В планах финансовых учреждений - развитие продуктов с минимальным риском. А именно - целевые кредиты под надежное обеспечение, кредитные карточные продукты с элементом кросс-продаж и т.д. Как наиболее перспективные из розницы, карточные продукты продолжат свое развитие в 2012 году» - отметил председатель правления «Брокбизнесбанка».

Также он сообщил, что на сегодня большинство банков работают с имеющейся базой клиентов и расширяют перечень используемых ими услуг с помощью перекрестных продаж. «Особое внимание уделяется клиентам-участникам зарплатных проектов. Эта категория наиболее изучена и достаточно надежна. Дальнейшее совершенствование получит private-банкинг как один из самых доходных», - сказал А.МОРОЗОВ.

Среди перспективных ниш для банков он называет развитие дистанционного банковского бизнеса, платежных сервисов, торгового финансирования, сегмента private-banking, а также продвижение высокотехнологичных продуктов.

Кроме того, А. МОРОЗОВ отмечает, что, несмотря на то, что ряд банков уходит из розничного сегмента, тем не менее банки осознают, что потенциал розницы все еще достаточно высок и в перспективе получит новый толчок в развитии.

«Доля вкладов населения в ресурсной базе банков значительна, около 35% в целом по банковской системе, а сбережения домохозяйств вне банковской системы еще весомее, - подчеркнул он. - Население приносит значительную долю комиссионных доходов банкам, поэтому отказываться от розничного бизнеса большинство банковских учреждений не планируют».