Лукашенко: вступление России в ВТО никак не отразится на белорусских производителях

Минск. Вступление России в ВТО в 2012 году никак не отразится на белорусских товаропроизводителях.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сегодня на пресс-конференции для представителей белорусских и зарубежных СМИ заявил Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО.

«Будущий год нас, с точки зрения в вступления России в ВТО, не напрягает», - сказал Президент Беларуси.

А.ЛУКАШЕНКО подчеркнул, что Россия получила выгодную дорожную карту, вступив в ВТО.

«Россия не сразу уменьшает свои таможенные пошлины и "раздевается" перед мировой торговлей, а постепенно. Лишь в течение семи лет полностью унифицирует пошлины по тем позициям, по которых договаривалась», - сказал белорусский президент.

Он отметил, что Беларусь волнует сельское хозяйство, машиностроение.

«Но там если и понижаются пошлины, то буквально на несколько процентов. Ведь будет период адаптации. Поэтому нам, с точки зрения изменения пошлин, бояться нечего», - заявил А. ЛУКАШЕНКО.

При этом президент считает, что Беларуси нельзя расслабляться.

«Мы тоже ведем переговоры по вступлению в ВТО. Это даст нам большие преимущества в работе с Европейским Союзом, с другими государствами. То есть мы и сами должны быть готовы к этому (работе в ВТО – УНИАН)», - сказал А. ЛУКАШЕНКО.

Он подчеркнул, что надо быть готовыми к нормальной цивилизованной конкуренции.

«Мы уже работаем в серьезной конкуренции с иностранными фирмами на российском рынке, европейском, и наш товарооборот растет. Мы всегда найдем возможность поддержать тех, кто хочет работать», - отметил президент Беларуси.

А.ЛУКАШЕНКО уверен, что Беларусь получила преимущества от Таможенного союза.

«У нас рынок расширился до 170 млн. человек. И этот рынок может расшириться в результате возможного присоединения к ЕЭП и будущему Евразийскому союзу», - подчеркнул он.

Напомним, Россия стала членом Всемирной торговой организации в декабре этого года.