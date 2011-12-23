Беларусь готова вести переговоры с МВФ относительно предоставления кредита – Лукашенко

Минск. Беларусь готова вести переговоры с Международным валютным фондом относительно предоставления кредита и готова заимствовать 5 млрд. долларов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь (РБ), об этом заявил сегодня Президент РБ Александр ЛУКАШЕНКО на пресс-конференции для представителей белорусских и зарубежных СМИ.

«Мы готовы вести переговоры с МВФ. Если дадут 5 млрд. долларов – мы согласимся. Думаю, самый реальный объем, если они не будут выдвигать условий, то 2,5-3 млрд. долларов», - сказал Президент Беларуси.

Как сообщил А.ЛУКАШЕНКО, больше Беларусь не планирует никаких заимствований.

«У МВФ приемлемые ставки по кредитам – 1,5-2%, но заимствовать под 10%, в том числе у Сбербанка России, мы не намерены. У нас сегодня такой необходимости нет», - подчеркнул белорусский президент.

А.ЛУКАШЕНКО также сказал, что Беларусь готова брать кредиты прежде всего под коммерческие проекты у Китая.

«Основные деньги сегодня у Китая. Они нам представили 15 млрд. долл. коммерческих кредитов или пару миллиардов льготных», - сообщил Президент Беларуси.

«Вот такие кредиты мы будем брать. А на госуровне у нас пока нет необходимости заимствовать», - добавил А.ЛУКАШЕНКО.

Он отметил, что в Беларуси золотовалютные резервы на приемлемом объеме. «Ситуацию мы не напрягаем, чтобы их тратить. Нам хотя бы выплатить все, что взяли. Надо расплачиваться, а не набирать дополнительно кредиты», - заявил А.ЛУКАШЕНКО.

Он отметил, что ряд банков (Deutsche Bank и BNP Paribas) отказались от сотрудничества с Беларусью. «В Европе нет денег, и это главная причина, а не потому что Беларусь не такая», - считает Президент Беларуси.