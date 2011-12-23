На межбанке торги по доллару закрылись повышением котировок

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0285/8,0340, к 12:00 цены понизились до 8,0250/8,0290. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 8,0265/8,0310 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2581/85, к 12:00 цены снизились до 0,2576/80. К закрытию торгов цены достигли минимума 0,2569/74. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,1500 (-0,3700).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3045/95. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 10,4970/10,5060, к 12:00 цены ушли вниз 10,4835/10,4925. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,4920/10,5015.