ГНСУ проверяет экономическое обоснование убытков предприятий с прошлых периодов

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) проверяет экономическое обоснование убытков предприятий с прошлых налоговых периодов, включенных в налоговую отчетность.

Об этом в интервью изданию «КоммерсантЪ» сообщил председатель ведомства Александр КЛИМЕНКО.

«Мы разослали рекомендации смотреть на экономическую суть убытков. Нигде в письме не было сказано о запрете включения убытков прошлых лет в текущую отчетность», - отметил он.

По словам А.КЛИМЕНКО, в Украине насчитывается 373 тыс. плательщиков налога на прибыль. «Из них 10 тыс. имеют убытки прошлых лет, которые составляют 131 млрд. грн. - в 6,5 раз выше докризисного показателя. Мы смотрим на валовые доходы этих предприятий и видим, что они в 2,5 раза превышают показатели реального бизнеса», - сказал председатель ГНСУ.

Таким образом, убытки являются следствием применения схем, и к ним перетекает часть реального сектора, чтобы минимизировать уплату налога, считает он.

«Мы должны реагировать. И мы достигли ожидаемого - сократили убытки», - проинформировал А.КЛИМЕНКО.

Также он сообщил, что данная практика характерна для всех зарубежных налоговых служб.

Кроме того, А.КЛИМЕНКО рассказал о судебных процессах по данному вопросу: «Мы сейчас ищем компромисс с 1,8 тыс. предприятий, декларирующих убытки на 36 млрд. грн. На обжаловании у нас сейчас находится 984 дела. Из них в суде рассматривается 330 исков. По судебным решениям мы идем равномерно - пропорция выигрышей 50 на 50, как по суммам, так и по количеству судебных решений". "Наша позиция доказуема в судебных органах, потому что мы доказываем не формальный перенос прошлого убытка, а его экономическую суть», - подчеркнул председатель ГНСУ.

Напомним, в сентябре 2011 года Государственная налоговая служба своим письмом разъяснила, что убытки предприятий за 2010 год и прошлые годы переносить на второй квартал 2011 года нельзя. После этого ГНСУ начала проводить камеральные проверки, по итогам которых снимались данные убытки и доначислялся налог на прибыль, объяснили предприниматели.

В то же время, Налоговый кодекс однозначно дает ответ на данный вопрос - все убытки должны быть перенесены на последующие периоды, отмечают эксперты.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2011 года заместитель председателя ГНСУ Сергей ЛЕКАРЬ заявил о том, что Госналогслужба признает нарушения в действиях относительно отдельных предприятий в вопросе перенесения убытков на последующие периоды.«Поэтому если Вы имеете в виду конкретное предприятие, где налоговая, скажем, сделала некоторый факт, да, возможно, такие вещи есть», - сказал он.

Однако, по его словам, ГНСУ установила, что в большинстве случаев такие убытки сформированы неправильно.