Дефицит платежного баланса Украины в январе-октябре составил 1,5 млрд. долл.

Дефицит сводного платежного баланса Украины в январе-октябре 2011 года составил 1,491 млрд. долл. по сравнению с профицитом 5,856 млрд. долл. за соответствующий период 2010 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

В том числе, по данным НБУ, дефицит платежного баланса в октябре т.г. составил 1,564 млрд. долл. (в сентябре - 2,044 млрд. долл.).

Дефицит текущего счета в октябре т.г. вырос до 1,5 млрд. долл. (по сравнению с 1 млрд. долл. в сентябре). За январь-октябрь 2011 г. дефицит текущего счета вырос до 7 млрд. долл. (по сравнению с 1,4 млрд. долл. в январе-октябре 2010 года).

Дефицит финансового и капитального счета в октябре т.г. значительно сократился - до 0,096 млрд. долл. по сравнению с 1 млрд. долл. в сентябре. За январь-октябрь т.г. профицит финансового счета составил 5,539 млрд. долл. по сравнению с 7,295 млрд. долл. за соответствующий период 2010 года.

Справка УНИАН. Профицит платежного баланса Украины в 2010 году составил 5,031 млрд. долл. по сравнению с дефицитом 13,726 млрд. долл. в 2009 году.