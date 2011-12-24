Вопрос финансового долга Украина и Беларусь урегулируют в ближайшее время - Семашко

Минск. Беларусь и Украина близки к завершению урегулирования вопроса по финансовому долгу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил первый вице-премьер Беларуси Владимир СЕМАШКО в ходе пресс-конференции Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО 23 декабря для представителей белорусских и зарубежных СМИ.

В.СЕМАШКО отметил, что цифры долга согласованы.

«Что касается долга, цифры согласованы, под ними есть подписи бывших премьер-министров. Там все очевидно, все понятно, долги признаны, выверены до последнего доллара, понятны источники и схемы, как это дело закрыть», – сказал первый вице-премьер Беларуси.

При этом В.СЕМАШКО назвал вялотекущей тему долга Украины перед Беларусью. По его словам, на последнем заседании межправительственной белорусско-украинской комиссии в Киеве (14 декабря с.г. – УНИАН), которое он провел совместно с первым вице-премьером Украины Андреем КЛЮЕВЫМ, стороны договорились о встрече рабочей группы, которая занимается этой темой. После 10 января белорусская делегация прибудет в Киев для обсуждения вопроса.

Также В.СЕМАШКО предположил, что эта тема, возможно, будет обсуждаться и во время ожидаемого визита в Беларусь премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА.

«Будучи в Киеве, я передал на словах и письменно приглашение Н.АЗАРОВУ посетить Беларусь с деловым визитом», – сообщил В.СЕМАШКО.