Азаров обещает не допустить проявления кризиса в масштабах 2009 года

В случае начала нового мирового кризиса правительство Украины не допустит его проявления в масштабах 2009 года.

Об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ в эфире программы «Шустер LIVE» на Первом национальном телеканале.

"Мы должны не допустить, если этот кризис разыграется, чтобы он проявился в таких масштабах, как он был в 2009 году. Я могу однозначно всей стране сказать, что такого не будет", – заявил Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что правительство Украины готово к возможному новому мировому экономическому кризису. При этом премьер-министр выразил надежду, что кризиса не будет, и страны Еврозоны справятся с долговыми проблемами.